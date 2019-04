Jim Jarmusch en ouverture à Cannes

Photo: Lionel Cironneau Associated Press

Des zombies lanceront le bal cannois le 14 mai alors que The Dead Don’t Die, treizième long métrage de l’Américain Jim Jarmusch, en compétition, sera présenté en ouverture du grand festival. Le cinéaste au lyrisme d’étrangeté avait déjà fait une poétique incursion en 2013 dans le genre vampirique à travers le sublime Only Lovers Left Alive. The Dead Don’t Die s’offre une distribution exceptionnelle avec des noms comme Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Danny Glover et autres étoiles. Cecatastrophe aborde, dans une petite ville américaine où tout se dérègle, l’attaque des vivants par les morts émergeant des tombeaux. Lauréat de la Caméra d’or en 1984 avec Stranger Than Paradise, palmé d’or du court métrage en 1993 avec Coffee and Cigarettes (qui se déploya plus tard en long métrage), Jim Jarmusch avait reçu à Cannes le Grand Prix du Jury en 2005 pour Broken Flowers.