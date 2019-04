Il faut sans doute être fou de comics et de superhéros à la sauce hollywoodienne pour apprécier jusqu’à la fin Shazam ! de David Sandberg. La production de Warner Bros. et DC Entertainment ramène ce personnage inspiré par Superman pour le plaisir des fans. Pour les autres, il reste quelques éléments accrocheurs : pointes de dérision, teintes de culture vintage, touches de magie, une ou deux scènes de véritable horreur. Sans plus. L’histoire de base, toute simple (on cherche la relève au vieillissant magicien, dernier gardien de l’humanité), a été complexifiée par des flashbacks, des chicanes de famille et des soifs de vengeance. Ou de pardon. Le méchant tue, le gentil passe l’éponge. Et la morale n’est pas loin.



Notre critique complète



Horaire en salles

Shazam ! ★★ 1/2 Film de superhéros de David F. Sandberg. Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, 2019, 132 minutes.