Le film «Happy Face» favori des collégiens

Photo: Alexandre Franchi

Parce qu’il « réussit à faire passer un message percutant à l’aide de fortes métaphores et d’une distribution audacieuse », Happy Face a réussi à ravir le coeur des collégiens qui ont passionnément débattu pour choisir le gagnant du 8e Prix collégial du cinéma québécois . C’est la marraine de l’événement, la cinéaste, scénariste, professeure et comédienne Micheline Lanctôt, qui a remis son prix au réalisateur Alexandre Franchi. Il a ainsi devancé Sophie Dupuis (Chien de garde), Pascal Plante (Les faux tatouages), Kalina Bertin (Manic) et Sophie Bédard Marcotte (Claire l’hiver). Plus de 1100 étudiants de 51 cégeps ont participé à ce grand exercice critique, qui a culminé par un débat entre les représentants de chaque collège à Montréal.