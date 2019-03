Campée en 1919, cette mouture aux forts accents mélos en prises de vues réelles du classique de Disney possède l’essence de l’original, mais n’en raconte guère plus, bien qu’il en fasse près de deux fois la durée. Soutenu par une époustouflante direction artistique, des effets spéciaux soignés et la flamboyance de ses acteurs fétiches, Tim Burton signe de jolis numéros de cirque inspirés et d’irrésistibles clins d’oeil à la version de 1941. Hélas ! Le scénariste joue les moralisateurs, ce qui a pour effet de plomber cette fantaisie burtonienne qui manque cruellement de magie.



Dumbo ★★★ Comédie fantaisiste de Tim Burton. Avec Colin Farrell, Nico Parler, Finley Hobbins, Michael Keaton, Danny DeVito et Eva Green. États-Unis, 2019, 112 minutes.