«Nous sommes Gold»: riche filon

Cela s’est produit il y a dix ans. Un matin, peu après s’être engouffrés sous la terre afin d’en extraire ce que celle-ci a de plus brillant, 68 mineurs furent avalés vivants lors d’un éboulement demeuré inexpliqué. Kevin fut le seul à en réchapper. Quoiqu’à le voir à présent, il est évident qu’une partie de lui, son âme peut-être, se trouve toujours sous la surface parmi les quelques dépouilles jamais exhumées. Sort que connurent les parents de Marianne, elle aussi scarifiée du dedans par les événements. Quant à leur ami Kristoff, c’est de les perdre tous les deux, ou enfin de perdre ceux qu’avaient jusque-là été Kevin et Marianne, qui le secoua sur ses bases. Ensemble, ils formaient un groupe de musique. Ils sont les protagonistes du film d’Éric Morin, Nous sommes Gold.

On les rencontre à tour de rôle, chacun dans son nouveau quotidien, lors de saynètes succinctes et évocatrices. Marianne mène en Europe une vie de « rock star indie » au sein d’un band créé avec son compagnon. Or, au moment où elle s’apprête à rentrer dans la ville minière de sa prime jeunesse, patelin anonyme, des fissures se font jour dans le couple.

À (re)lire Éric Morin en territoire intime

De leur côté, Kevin et Kristoff affichent tous les signes d’une amitié préservée, mais alors que derrière la joie furieuse du premier pointent des comportements imprévisibles, on devine que le second veille sur lui autant qu’il prend plaisir à le fréquenter. Une relation de codépendance, que la leur.

Plusieurs filons

Pendant que Kevin traficote on ne sait quoi avec des métaux volés à l’arrière de leur local de musique, Kristoff essaie d’inspirer les élèves de son cours d’histoire alors que c’est plutôt lui qui paraît chercher un second souffle.

Et si c’était justement ce que charriait dans son sillage le retour inespéré de Marianne, venue assister, de mauvais gré, aux commémorations de la tragédie. Voici donc l’enfant prodigue qui rentre au pays de la roche. Un sourire accroché au visage à l’intention de ses anciens compagnons, elle regarde par-delà eux, à l’affût des fantômes et de cette vieille culpabilité d’avoir jadis fui en abandonnant à sa soeur cadette la responsabilité de leur petit frère…

Beaucoup de matière, une belle matière, dans Nous sommes Gold, qui voit Éric Morin fouiller, creuser ses personnages de façon plus approfondie que dans son formidable mais davantage conceptuel Chasse au Godard d’Abbittibbi. Conséquemment, le scénariste et réalisateur explore plusieurs filons dans sa trame narrative, allant des répercussions d’une catastrophe industrielle sur une communauté en quelque sorte inféodée à ladite industrie, au questionnement à savoir si c’est ailleurs ou sur place qu’attend le bonheur, en passant par l’enjeu de la mémoire collective… Riche terreau.

Héros estropiés

On l’avait compris en découvrant son court métrage Opasatica, tourné à Rouyn-Noranda comme ses deux longs : Éric Morin est un cinéaste doué, ce que confirma Chasse au Godard d’Abbittibbi et qu’établit maintenant Nous sommes Gold. Sur une musique planante de Philippe B, Morin filme le territoire abitibien tour à tour excavé puis comblé de la même manière qu’il sonde ses héros estropiés du coeur et de l’esprit, l’oeil attentif, voire amoureux.

Ainsi le cinéaste met-il cette fois sa maîtrise technique au service non pas d’un exercice de style, ce que ses deux projets précédents étaient dans ce que cela représente de mieux, mais d’une histoire douce-amère prenante et peuplée de personnages entiers, complexes, pétris de contradictions… Vrais, en somme.

Patrick Hivon (À l’origine d’un cri), Monia Chokri (Les affamés) et Emmanuel Schwartz (Impetus) sont fabuleux dans leurs rôles respectifs. Complices, ils font naître, même dans leurs scènes les plus enjouées, une mélancolie poignante. Car Kevin, Marianne et Kristoff ont beau être restés en vie, eux aussi sont morts, un peu, il y a dix ans de cela.