Les flâneurs

Halte chez Gertrude Stein

L’écrivaine américaine Gertrude Stein est un personnage phare de la vie artistique à Paris au XXe siècle. Elle y tenait salon, au 27 de la rue de Fleurus, avec sa compagne Alice Toklas, et y recevait autant Picasso et Matisse qu’Hemingway et Scott Fitzgerald. Twenty Seven, l’opéra de chambre présenté par l’Atelier lyrique de Montréal, fait halte chez elle, sur la scène conviviale du théâtre Centaur, en compagnie du violoncelliste Stéphane Tétreault et de la pianiste Marie-Ève Scarfone. Christianne Bélanger en Gertrude Stein et Elizabeth Polese en Alice Toklas y formaient, samedi dernier, un magnifique duo.