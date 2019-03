En vacances près de la mer, les membres d’une famille sont assaillis par des doubles malveillants. Après Get Out, fable brillante sur la nature insidieuse du suprémacisme blanc, Jordan Peele élargie son spectre, proposant une parabole d’une Amérique tellement angoissée à l’idée d’être envahie qu’elle en est devenue monstrueuse de l’intérieur. À ce sous-texte on l’aura compris migratoire s’ajoute une kyrielle de thèmes (lutte des classes, partage de la richesse, etc). Or, si le commentaire social est plus touffu dans ce second film, il s’avère moins ramassé. La structure classique offre deux premiers actes souvent terrifiants: la réalisation atteste un sens visuel remarquable, et Lupita Nyong’o, Shahadi Wright Joseph et Elisabeth Moss, sont saisissantes dans leurs doubles-rôles. Hélas, au troisième acte survient «l’explication». Laquelle se révèle laborieuse et pleine de trous. En horreur, il est parfois plus effrayant de ne pas savoir.

Nous (V.F. Us) ★★ 1/2 Horreur de Jordan Peele. Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Elisabeth Moss. États-Unis, 2019, 116 minutes.