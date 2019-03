Marlen Khoutsiev, père de la Nouvelle Vague soviétique, est décédé

Moscou — Marlen Khoutsiev, auteur de films cultes dans les années 1960 et père de la Nouvelle Vague soviétique, est décédé à Moscou à l’âge de 93 ans, a annoncé mardi l’Union des cinéastes de Russie. « Il a vécu une vie pleine de drame et de joie », a déclaré à l’AFP la porte-parole de l’Union, Tatiana Nemtchinskaïa. Né en 1925 en Géorgie soviétique, Marlen (acronyme de Marx et Lénine) a signé une douzaine de films qui formeront le socle de la Nouvelle Vague soviétique pendant le dégel politique ayant suivi la mort de Staline en 1953. On lui doit entre autres Le printemps dans la rue Zaretchnaïa et La porte d’Ilitch. « Khoutsiev est aujourd’hui le phare de la nouvelle génération des réalisateurs russes, honnêtes et directs », a déclaré à l’AFP Timour Bekmambetov, l’un des rares cinéastes russes travaillant à Hollywood.