Le patron de Warner Bros démissionne en marge d’un scandale

New York — Le président et chef de la direction du studio Warner Bros, Kevin Tsujihara, a démissionné de son poste lundi. M. Tsujihara avait été éclaboussé par des allégations selon lesquelles il aurait promis des rôles et des auditions à une actrice avec qui il entretenait une relation de nature sexuelle. Le chef de la direction de WarnerMedia, John Stankey, a annoncé le départ de M. Tsujihara, en affirmant que c’était « dans le meilleur intérêt » du studio. WarnerMedia avait lancé une enquête plus tôt ce mois-ci, après la publication par Hollywood Reporter d’un article faisant état d’un échange de messages à caractère sexuel entre M. Tsujihara et l’actrice britannique Charlotte Kirk, en 2013. Les textos laissaient croire à une relation sexuelle entre l’actrice et M. Tsujihara, qui promettait de l’aider à faire avancer sa carrière. Dans une note envoyée lundi aux employés de Warner Bros, M. Tsujihara explique qu’il a décidé de démissionner « après une longue introspection et des discussions avec John Stankey depuis une semaine ». Warner Bros a précisé que l’enquête interne menée par un cabinet d’avocats indépendant se poursuivra.