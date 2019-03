Il y a résolument un ton et une manière Philippe Lesage, peu importe qu’il réalise des documentaires (Laylou, Ce coeur qui bat) ou des fictions (Les démons, Copenhague. A Love Story), s’inspirant de sa propre vie. Ses univers affichent une démarche esthétique soignée, des musiques envoûtantes, le tout observé par une caméra toujours attentive. Et ce n’est pas la première fois qu’il s’intéresse aux premiers émois amoureux, aux premières ruptures et aux angoisses d’une sexualité à apprivoiser. Tout cela se retrouve dans Genèse, un triptyque quelque peu atypique, dominé surtout par deux personnages d’une même famille qui se croisent rarement, défendus par deux acteurs d’exception, Théodore Pellerin et Noée Abita. Leurs trajectoires agitées laissent place à une conclusion quelque peu déroutante, très bucolique, n’effaçant jamais le souvenir vibrant des complexes pérégrinations de ce duo vers le monde des adultes.



Genèse ★★★ 1/2 Drame de Philippe Lesage. Avec Noée Abita, Théodore Pellerin, Pierre-Luc Funk, Édouard Tremblay-Grenier. Québec, 2018, 131 minutes.