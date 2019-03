L’Iranien Jafar Panahi, assigné à résidence à Téhéran depuis neuf ans, a tourné sous le manteau (comme pour ses derniers films) ce Trois visages, dont le scénario a été primé à Cannes. Road movie en hommage à son mentor Abbas Kiarostami, ce film met en scène, sur accents féministes, trois actrices d’âges différents, en miroir des évolutions et blocages du pays. Moins percutant que son oeuvre précédente, Taxi pour Téhéran, entre drame, allégorie et poésie, dans un village d’éleveurs des montagnes, ce film trouve une grâce fragile ponctuée par les beuglements des bovins et les klaxons des conducteurs à travers des lacis renvoyant aux délires de la bureaucratie iranienne.



Trois visages (V.O. avec s.-t.f.) ★★★ 1/2 Drame de Jafar Panahi. Avec Behnaz Jafari et Jafar Panahi. Iran, 2018, 100 minutes.