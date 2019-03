À la suite du décès subit d’un mari et d’un père, Catherine et ses deux filles, Océane, 16 ans, et Marine, 11 ans, se sont d’ores et déjà isolées en elles-mêmes lorsqu’on les rencontre. Tandis qu’Océane plonge dans un premier amour trouble avec un homme plus âgé, Marine refuse la réalité du décès de son papa. Sans faux-fuyant mais sans pathos non plus, la scénariste Chloé Cinq-Mars explore des espaces psychologiques et relationnels douloureux. À la mise en scène, David Uloth entre en symbiose narrative : sa caméra flotte, qu’elle soit immobile face aux protagonistes paralysées par le chagrin ou qu’elle s’avance lentement, presque appréhensive, à l’instar là encore de Catherine, Océane et Marine. On s’attache d’emblée à ces trois héroïnes qui, dans la tourmente, se sont éloignées les unes des autres. De ballottements en quasi-noyade, elles réapprendront à voguer de conserve, unies par une résilience et un amour plus forts que la souffrance.



Dérive ★★★★ Drame psychologique de David Uloth et Chloé Cinq-Mars. Avec Mélissa Desormeaux-Poulin, Maèva Tremblay, Éléonore Loiselle, Emmanuel Schwartz, Émilie Bierre, Réal Bossé. Québec, 2018, 104 minutes.