Ex-pilote recueillie dans des circonstances mystérieuses par un peuple extraterrestre extrêmement avancé, Carol Danvers revient sur la Terre en 1995, dotée qui plus est de pouvoirs phénoménaux, afin d’en apprendre davantage sur son passé. Après onze ans d’activités, le vaste Univers cinématographique Marvel offre ici son premier film solo consacré à une superhéroïne. Rythmé, léger, bien ancré émotionnellement, c’est l’un des très bons crus. En filigrane : un commentaire féministe bienvenu et une critique peu subtile mais efficace des politiques antimigratoires de l’Amérique actuelle. Dans le rôle-titre, Brie Larson est formidable. Idem pour Samuel L. Jackson, savoureux dans son rôle récurrent de Nick Fury. Coréalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Capitaine Marvel n’est pas « signé », mais il est en continuité visuelle avec ses prédécesseurs. Les fans y trouveront leur compte. Ah, un détail : le film donne à voir l’un des chats les plus craquants de ce côté-ci de la galaxie.



Capitaine Marvel (V.F. de Captain Marvel) ★★★ 1/2 Aventures d’Anna Boden et Ryan Fleck. Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jude Law, Annette Benning, Lashana Lynch. États-Unis, 2019, 124 minutes.