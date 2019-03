Ces cœurs qui battent

Certains cinéastes rêvent ouvertement d’accéder au monde de la fiction lorsqu’ils tournent des documentaires. Philippe Lesage, calme et posé dans ce restaurant d’Outremont où nous avons rendez-vous, avoue ne s’être jamais privé des artifices de la fiction pour réaliser ses documentaires. Sans compter qu’il assume le caractère autobiographique de ses films, dont le plus récent, Genèse, qui sortira au Québec vendredi.

Dès ses premières incursions du côté du réel, comme Ce cœ​ur qui bat (2010) et Laylou (2012), Lesage effectuait ce qu’il nomme « des emprunts », soit « l’utilisation de la musique, des ambiances, et une recherche sur le plan visuel ». « Mes films de fiction ne seraient pas les mêmes si je n’avais pas fait de documentaires, car c’est là que j’ai commencé à explorer le plan-séquence, et je donne aussi beaucoup de liberté à mes comédiens pour improviser. »

Genèse d’un acteur

Pour son nouveau film, le cinéaste a fait appel à Théodore Pellerin, qui s’impose une fois de plus, lui dont la trajectoire ne cesse de surprendre depuis ses débuts dans la quotidienne 30 vies et ceux au cinéma, justement faits avec Philippe Lesage dans Les démons (2015).

L’acteur le retrouve ainsi quelques années plus tard, et avec une feuille de route bien garnie, grâce à Never Steady, Never Still, de Kathleen Hepburn, un premier film en langue anglaise qui allait lui ouvrir les portes d’Hollywood, au cinéma (Boy Erased) comme à la télévision (The OA, On Becoming a God in Central Florida). Au Québec, ceux qui l’ont vu dans Chien de garde, de Sophie Dupuis, s’en souviennent encore.

Pellerin, lui, se souvient de son apprentissage du cinéma avec Lesage. « J’étais très différent, dit celui qui avait 17 ans à l’époque et qui en a 21 aujourd’hui. J’ai tourné Genèse après Chien de garde : je sais maintenant comment approcher un rôle, comprendre ce qui m’atteint et me touche, et je suis plus à l’aise sur un plateau. »

Apprendre d’eux

De toute évidence, le réalisateur des Démons, une incursion troublante dans les angoisses de l’enfance, aborde ses univers avec sérieux et précision, comme dans Genèse, qui connaît une brillante carrière internationale depuis la première mondiale au Festival de Locarno en août dernier.

Ce récit en forme de triptyque présente de jeunes personnages en quête d’amour : Guillaume (Pellerin), Charlotte (Noée Abita, stupéfiante dans Ava, de Léa Mysius) et Félix (Édouard Tremblay-Grenier, qui incarnait le tout jeune héros tourmenté dans Les démons). Mais selon leur âge, leur milieu social ou scolaire, dont celui des pensionnats pour garçons, cette recherche s’avère hasardeuse, non sans périls, et parfois vécue dans une certaine ivresse.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

« Nous avons beaucoup à apprendre d’eux, souligne Philippe Lesage, même s’ils se cassent la gueule. Combien de personnes renoncent à tout laisser tomber pour aller vers la personne qu’elles aiment parce qu’elles ont peur de se faire mal, d’être ridicules ou dépendantes. Eux ne sont pas dans ce calcul-là… et j’espère qu’ils ne le seront pas en vieillissant. » On pourrait croire que Philippe Lesage s’adresse un peu à lui-même, le cinéaste ne cachant pas avoir puisé dans sa propre vie pour nourrir la trajectoire de ses personnages, peu importe leur âge.

Refuser les faux-fuyants

Ce dévoilement semble d’ailleurs remporter l’adhésion, étant donné le nombre de festivals internationaux qui accueillent Genèse depuis quelques mois. « Les réactions ne sont pas si différentes d’un pays à l’autre, constate Lesage, car j’aborde des sujets qui sont universels, tout en étant proches de moi. Mais je retourne vingt ans en arrière, ce qui me donne de la distance pour me débarrasser de choses inintéressantes. »

Exercice thérapeutique, que tout cela ? « Il y a eu un effet libérateur pendant l’écriture, même si ce n’est pas très facile. Dans Les démons, c’était une réconciliation avec l’enfant que j’ai été, ainsi qu’avec ce paradoxe sur l’enfance : elle est empreinte d’ambiguïté et de méchanceté… » Et si l’on en croit Genèse, difficile d’y échapper à l’adolescence.

D’ailleurs, à voir l’aisance avec laquelle Théodore Pellerin défend Guillaume, étudiant brillant, espiègle et insolent, dont la drôlerie camoufle quelques failles, on ne peut s’empêcher de lui demander si des parallèles sont possibles avec sa propre adolescence. « J’essayais d’être le clown dans ma classe au secondaire, mais je n’étais pas très bon ! »

En abordant cette phase un peu trouble, la question de la sexualité n’est jamais balayée sous le tapis, et les personnages de Genèse les abordent avec une franchise parfois déconcertante — ce qui ne déconcerte jamais Philippe Lesage. « La sexualité, comme la personnalité, c’est quelque chose qui évolue avec le temps, qui se transforme. »

Et qu’il soit question de pédophilie, d’agressions sexuelles ou d’homosexualité, le cinéaste refuse les faux-fuyants, surtout avec ses acteurs.

« Je pars du principe que les enfants comprennent beaucoup de choses et je refuse d’infantiliser des acteurs de 18 ou 19 ans. Ce sont des adultes. » Mais Philippe Lesage espère sûrement qu’ils ne grandiront pas trop vite.

Genèse prend l’affiche le 15 mars.