«Trois visages»: Panahi prend l’air de la montagne

Le phénomène Jafar Panahi est fascinant. Que le grand cinéaste iranien assigné à résidence et interdit de tournage chez lui pour des raisons politiques depuis neuf ans parvienne à réaliser des films tient déjà du miracle. Que ceux-ci soient retenus et primés dans les festivals de prestige démontre la schizophrénie du régime des mollahs, qui n’ose bâillonner tout à fait un artiste éminent, sans le financer et le distribuer pour autant, fermant les yeux quant au reste.

Ses quatre longs métrages tournés sous le manteau, abreuvés au documentaire comme toute la vague du cinéma iranien, relèvent du parcours du combattant. Mais ses films de résistance étaient jusqu’ici condamnés au confinement d’un appartement, d’un quartier, d’un taxi. Pour la première fois depuis sa réclusion à domicile, avec Trois visages — dont le scénario a été primé à Cannes, surtout pour soutenir sa cause —, Panahi prend l’air. Il le fait avec un humour fou, sur une trame sonore nourrie des beuglements bovins et des klaxons codifiés des conducteurs de véhicules naviguant à l’oreille entre les virages en épingle à cheveux des lacis routiers.

Place à un road movie en hommage à son défunt mentor Abbas Kiarostami, avec caméra filmant à travers les routes de montagne jusqu’à un petit village de Turcs azéris, bornés et accueillants, qui s’adonnent à d’étranges rituels, entre soucis d’éleveurs et sursauts de conservatisme. L’enfermement de la société iranienne trouve un miroir dans l’immobilisme et le machisme des villageois.

Le cinéaste du Cercle n’a pas attendu #MoiAussi pour s’intéresser au sort des femmes iraniennes. Trois visages aborde trois générations d’actrices. Une star de la télé à Téhéran (Behnaz Jafari, vibrante dans son propre rôle) reçoit une vidéo alarmante d’une jeune villageoise entravée dans sa vocation d’actrice (Marzieh Rezaei). Elle prend la route avec Jafar Panahi (dans son rôle aussi, figure d’ironie) pour la sauver.

Chacune des actrices constitue une figure allégorique de la féminité : la jeunesse en invitation à se battre, l’âge adulte en position de pouvoir relatif, l’âge mûr relégué au placard. Au village, une ancienne vedette du temps du shah, recluse et ostracisée, n’est qu’une ombre et sa silhouette dansante auprès des autres nous offrira le plus poignant moment de poésie du film.

Moins percutant et concentré que son Taxi pour Téhéran coiffé de l’Ours d’or à Berlin en 2015, Trois visages joue de mises en abîme inégales d’écrans divers, dont une vidéo captée par un cellulaire tremblant dans une grotte. Avec des codes du thriller, des emprunts parfois appuyés au Goût de la cerise et au Vent nous emportera de Kiarostami, une ambiguïté cultivée entre réalité et fiction, sa mécanique du cinéma exposée, le film, ténu, ne prend sa pleine charge qu’en fin de parcours. Mais à travers une critique du régime et la fragilité de sa forme, il nous offre des moments de grâce douloureux ou comiques, en nouvelles touches au portrait de ce pays qu’il aime et qui le tue. En mode mineur, mais aérien et libre.