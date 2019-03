Malgré le titre, ceux qui, ici, « ne font que passer » ne sont pas des volatiles, mais bien des humains. Membres de deux clans wayuu, en Colombie, ils s’associent au cours des années 1960-1970 dans un lucratif trafic de stupéfiants pour mieux s’entretuer ensuite, avec en toile de fond des croyances séculaires auxquelles l’une et l’autre factions tournent graduellement le dos. D’où leur déchéance ? La trame shakespearienne imaginée par Cristina Gallego et Ciro Guerra, une tragédie en cinq actes enrichie de considérations ethnographiques, est plus complexe que cela. En effet, si le scénario joue en apparence de rouages connus (voir Le parrain, Scarface ou Narcos), le film se distingue par son utilisation fascinante des us et coutumes wayuu. Dans ses élans oniriques autant que lorsqu’elle se confine au réel, la mise en scène de Galego et Guerra maintient une ampleur visuelle enivrante, en phase avec la dimension mythique de ce film aussi violent que beau.



Oiseaux de passage (V.O., s.-t.f.) ★★★★ Chronique de Cristina Gallego et Ciro Guerra. Avec Carmiña Martínez, José Acosta, Juan Bautista, Natalia Reyes. Colombie, Mexique, Danemark, Allemagne, 2018, 125 minutes.