Dans Greta, son premier film depuis 2012, Neil Jordan s’amuse avec les incohérences désopilantes des films de série B dans un tout nouveau registre : le thriller psychologique. Lors d’un trajet en métro, France (Chloe Moretz) trouve un sac abandonné sur une banquette. Elle s’empresse de le retourner à sa propriétaire, Greta (Isabelle Huppert), une veuve esseulée pour laquelle elle se prend d’affection. Or, le spectateur, et bientôt France, met peu de temps à réaliser que cette apparente douceur cache des tendances instables et obsessives. Le résultat final, porté par la prestation jubilatoire et affranchie d’Isabelle Huppert, oscille entre l’angoisse et l’absurde, suscitant autant de rires nerveux que d’appréhension.



Greta ★★★ Thriller psychologique de Neil Jordan. Avec Isabelle Huppert, Chloe Moretz et Maika Monroe. États-Unis, 2019, 98 minutes.