Isolés dans une école désaffectée au milieu de la campagne en plein hiver, les membres d’une troupe de danse voient leur fête de fin de répétition virer au cauchemar lorsqu’une drogue inconnue est ajoutée au bol de sangria collectif. Dans Climax, Gaspar Noé revisite son thème de prédilection : la sexualité débridée d’une jeunesse tentée par les paradis artificiels, avec malheur à la clé (sous couvert de provoc, il y a quelque chose de curieusement moralisateur dans son cinéma). Ponctué de plans-séquences virtuoses, une signature, le film comporte des passages insoutenables, la ligne entre le refus du compromis et la complaisance étant très floue. Là-dessus, l’auteur, dont le style consiste en un assaut violent des sens et des émotions, est égal à lui-même. L’ensemble possède une qualité hypnotique indéniable, même si le film se résume à un bad trip d’une heure et demie. À chacun de déterminer si sa curiosité cinéphile est assez forte pour s’y soumettre.



Climax ★★★ Drame de Gaspar Noé. Avec Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Giselle Palmer. France, 2018, 95 minutes.