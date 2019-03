Le territoire de la comédie « adulescente » légèrement grivoise a été passablement bien défriché par Ricardo Trogi (1981, 1987, 1991), mais d’autres veulent lui succéder. Voilà qui semble la mission de Rémi St-Michel dans son premier long métrage de fiction, une comédie au parfum de fin du monde — et ce n’est pas une figure de style. La planète court à sa perte pour cause de conflit nucléaire, mais un adolescent n’en a cure : pas question de mourir encore puceau. Cette quête amène son lot de quiproquos, de railleries, de trop rares moments cocasses portés par un humour sans finesse et des blagues livrées par de jeunes acteurs à la diction pâteuse. Les beautés de Charlevoix n’y changent absolument rien.



Avant qu’on explose ★★ Comédie fantaisiste de Rémi St-Michel. Avec Étienne Galloy, Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté. Québec, 2019, 109 min.