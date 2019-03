«Les oiseaux de passage»: narcotrafic amérindien

Le titre Les oiseaux de passage évoque d’emblée des images aviaires romantiques, entre volatiles multicolores et volées migratoires. Le film donne certes à voir certaines espèces, mais il s’agit néanmoins là d’une désignation métaphorique. En effet, ici, ceux qui « ne font que passer » sont des humains. Membres de deux clans colombiens issus du peuple wayuu, ils s’associent au cours des années 1960 et 1970 dans un lucratif trafic de stupéfiants pour mieux s’entre-tuer par la suite, avec en toile de fond des croyances séculaires auxquelles l’une et l’autre factions tournent graduellement le dos. Est-ce là ce qui précipite leur perte ? La trame shakespearienne imaginée par Cristina Gallego et Ciro Guerra, véritable tragédie en cinq actes, est plus complexe que cela.

Pour mémoire, on doit au duo le formidable long métrage L’étreinte du serpent, produit par la première et réalisé par le second. Fait à signaler, Cristina Gallego et Ciro Guerra ont cette fois coréalisé — avec brio — leur film, d’après une idée originale de Gallego.

Dévoilé à Cannes en 2015, L’étreinte du serpent conte l’épopée amazonienne d’un ethnographe allemand en 1909 puis celle, trente ans après, d’un botaniste américain, chacun accompagné par un shaman ayant, peut-être, oublié les enseignements de ses ancêtres. En filigrane, le film déplore les ravages de la colonisation.

Ce même thème est prévalent dans Les oiseaux de passage, à la différence que désormais, c’est la quête de pouvoir et de richesse illusoire qui entraîne une acculturation sinon désirée, du moins consentie. Ce sont les figures patriarcales dirigeantes des familles alliées puis ennemies qui accueillent, adoptent et enfin se vautrent jusqu’à l’annihilation dans un mode de vie de plus en plus clinquant « à l’américaine ».

Et pour cause, le voisin du nord est le principal client pour ce cannabis qui facilitera l’ascension de deux hommes, Rapayet (José Acosta) et Anibal (Juan Bautista), avant de provoquer leur ruine.

Vers la violence

Orphelin ambitieux, Rapayet a été élevé loin du désert où résident les Wayuu, son peuple. Il revient parmi eux à l’occasion de la présentation de Zaida (Natalia Reyes), préparée de longue date au mariage par sa mère Ursula (Carmiña Martínez). Lors de la danse pour les soupirants, rite sacré, c’est Rapayet qui capte l’attention de la jeune femme.

D’emblée, on sent l’ambivalence d’Ursula, matriarche influente et gardienne des traditions. Capable de lire les rêves et bien davantage, Ursula sent sourdre le malheur bien avant que celui-ci ne frappe.

D’ailleurs, la mise en scène est prompte aux élans oniriques. Quoique, même lorsque l’action se cantonne dans la réalité, Gallego et Guerra maintiennent une ampleur visuelle enivrante, en phase avec cette dimension mythique qu’ils instaurent dès le prologue.

Personnage-clé

Ainsi donc… passant des petits trafics au gros commerce, Rapayet se met en affaires avec Anibal, un producteur plus âgé installé dans la jungle. Profitable, leur association fait d’eux des hommes très prospères. Mais comme dans tous les récits du genre, avec l’argent viennent la violence, puis la vengeance.

Lors des trois premiers chapitres environ, Rapayet s’impose comme protagoniste principal, mais le rapport s’inverse plus tard alors qu’Anibal, pour des motifs qu’on taira, entame de sanglantes représailles.

Si, en apparence, le scénario joue de rouages connus — voir Le parrain, Scarface ou Narcos —, le film se distingue par son utilisation fascinante des us et coutumes wayuu. Ceci expliquant cela, le personnage-clé du film, en définitive, n’est ni Rapayet ni Anibal, mais Ursula.

Même lorsqu’elle n’est pas à l’image, sa présence plane, à l’instar de ces oiseaux dans les cieux qui lui inspirent augures et présages.