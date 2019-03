«Avant qu’on explose»: la fin du monde est pour aujourd’hui?

Dans Last Night (1998) de Don McKellar, Toronto était sens dessus dessous à quelques heures de la fin du monde, le réalisateur s’octroyant une fois de plus un rôle de gars mal dans sa peau, cherchant l’extase amoureuse au milieu de ce chaos.

À la veille d’une possible Troisième Guerre mondiale, on ne peut pas dire que Baie-Saint-Paul, dans la magnifique région de Charlevoix, partage les mêmes angoisses dans Avant qu’on explose, le premier long métrage de fiction de Rémi St-Michel. Pour tout dire, et c’est un choix assumé par le scénariste Éric K. Boulianne, ce coin de pays semble fier de vivre en périphérie du désordre international, la majorité des adolescents qui y habitent ayant d’autres préoccupations, moins amoureuses que sexuelles. Aveuglés à la fois par leurs pulsions et leur souci du conformisme, ils ne diffèrent en rien de ceux qui tapissent les comédies « adulescentes » du cinéma américain, conjuguées par Ricardo Trogi (1981, 1987, 1991) à la québécoise.

Or, contrairement à celui qui s’est dédoublé dans sa trilogie, Rémi St-Michel met l’accent sur un trio dysfonctionnel et disparate où le puceau s’avère toujours à la traîne par rapport à ses deux amis plus « expérimentés » — du moins en paroles. Pier-Luc (Étienne Galloy) souffre de sa virginité comme d’une calamité, mais comptez sur Hubert (Madani Tall) et Samuel (Will Murphy) pour le claironner aux quatre coins de leur école secondaire, et dans des soirées bien arrosées, caisses de résonance de leurs petites tragédies quotidiennes. Car même si le monde est sur le point de s’écrouler, et qu’à peu près tous les adultes figurent aux abonnés absents (ne cherchez pas l’ombre d’un parent, si ce n’est le lointain écho d’une voix au téléphone), le dépucelage de celui qui pratique frénétiquement la masturbation surpasse en gravité l’animosité grandissante entre la Corée du Nord et les États-Unis.

Ce contraste entre testostérone en folie et nucléaire lâché lousse dans l’univers apparaît (volontairement) saugrenu, mais il serait faux de croire que c’est ce qui empêche Avant qu’on explose d’atteindre ses cibles ambitieuses, dont celle de reproduire une recette parfois gagnante, souvent usée à la corde. Car la guerre des boutons (d’acné) et celle de poussées subites de croissance s’accompagnent souvent d’un humour de bas étage, que l’on justifie par un souci de « réalisme ».

Malgré la capacité surprenante des ados à s’exprimer autrement que par monosyllabes, le bavardage incessant de ces mousquetaires de la drague étonne, mais fait rarement mouche, car on y sent la lourde patte du scénariste (l’érudition d’Hubert, surnommé Wikipédia, ne fait pas qu’agacer ses amis), tandis que la diction pâteuse des jeunes acteurs rehausse rarement le potentiel comique d’un film au rythme poussif. Et que dire de ces longs échanges verbeux où la caméra effectue cette traditionnelle partie de ping-pong visuelle dont même les réalisateurs de séries télé n’osent plus avoir recours ?

L’adolescence s’avère depuis longtemps une période où se confondent l’ennui, l’insécurité et le désarroi. Certains films en saisissent toute l’ampleur, d’autres, comme Avant qu’on explose, nous la font subir un peu malgré eux.