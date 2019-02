Le palmarès des gagnants

Les principales catégories:

- Meilleur film: Green Book de Peter Farrelly



- Meilleure réalisation: Roma d’Alfonso Cuarón



- Meilleure actrice dans un rôle principal : Olivia Colman dans The Favourite



- Meilleur acteur dans un rôle principal: Rami Malek dans Bohemian Rhapsody





Les autres prix

- Meilleure chanson originale: Shallow dans A Star Is Born



- Meilleure bande sonore originale: Black Panther



- Meilleur scénario adapté: BlacKkKlansman



- Meilleur scénario original: Green Book



- Meilleur court métrage de fiction: Skin



- Meilleurs effets spéciaux: First Man



- Meilleur court métrage documentaire: Period. End of Sentence.



- Meilleur court métrage d'animation: Bao



- Meilleur film d'animation: Spider-Man: Into the Spider-Verse



- Meilleure actrice dans un rôle secondaire: Regina King dans If Beale Street Could Talk



- Meilleur acteur dans un second rôle: Mahershala Ali dans Green Book



- Meilleur montage: Bohemian Rhapsody



- Meilleur film en langue étrangère: Roma



- Meilleur mixage sonore: Bohemian Rhapsody



- Meilleur montage sonore: Bohemian Rhapsody



- Meilleure direction photo: Roma



- Meilleurs décors: Black Panther



- Meilleure conception de costumes: Black Panther



- Meilleur coiffure et maquillage: Vice



- Meilleur long métrage documentaire: Free Solo