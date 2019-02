Le réalisateur Stanley Donen est mort à l’âge de 94 ans

Le réalisateur Stanley Donen, dont le film Singin’in the Rain a revigoré la comédie musicale dans les années 1950, est mort à l’âge de 94 ans.

M. Donen est décédé jeudi à New York d’une crise cardiaque, ont confirmé samedi ses fils Joshua et Mark.

Le cinéaste s’est associé à de nombreuses reprises avec l’acteur Gene Kelly, mais il a aussi travaillé avec les Carey Grant, Frank Sinatra, Audrey Hepburn et Fred Astaire. Il avait reçu un Oscar honorifique pour l’ensemble de sa carrière en 1998.

Donen figure parmi les réalisateurs qui ont donné des lettres de noblesse à la comédie musicale. Il a notamment réalisé On the Town, Seven Brides for Seven Brothers et Funny Face. Il a aussi tourné des comédies d’espionnage comme Charade et Arabesque.