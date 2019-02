Oscar 2019, le palmarès idéal

Le Devoir a suivi et décortiqué l’année cinématographique sous l’oeil avisé d’un trio chevronné. En prévision de la cérémonie des Oscar qui se tiendra dimanche, nous avons demandé à François Lévesque, Odile Tremblay et André Lavoie de se mouiller en partageant leurs préférences. Nous avons également demandé à nos lecteurs de se prononcer : voici leur verdict.

Photo: Netflix

Meilleur film

Roma : 52,5 %

The Favourite (La favorite) : 10,4 %

A Star is Born (Une étoile est née) : 9,6 %

Green Book (Le livre de Green) : 9,1 %

Bohemian Rhapsody : 8,4 %

Black Panther (Panthère noire) : 3,9 %

BlacKkKlansman (BlacKkKlansman/J’ai infiltré le Ku Klux Klan) : 3,4 %

Vice : 2,7 %

François Lévesque : The Favourite

Odile Tremblay : Roma

André Lavoie : Roma

Photo: Annapurna Pictures

Meilleur scénario original

Alfonso Cuarón (Roma) : 39,6 %

Deborah Davis et Tony McNamara (The Favourite) : 32,2 %

Nick Vallelonga, Brian Currie et Peter Farrelly (Green Book) : 13,7 %

Adam McKay (Vice) : 9,0 %

Paul Schrader (First Reformed - Dialogue avec Dieu) : 5,4 %

François Lévesque : Paul Schrader (First Reformed)

Odile Tremblay : Deborah Davis et Tony McNamara (The Favourite)

André Lavoie : Deborah Davis et Tony McNamara (The Favourite)

Photo: Universal Pictures

Meilleur scénario adapté

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott et Spike Lee (BlacKkKlansman) : 28,7 %

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) : 21,6 %

Eric Roth, Bradley Cooper et Will Fetters (A Star Is Born) : 20,7 %

Nicole Holofcener et Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me ?/Pourras-tu me pardonner un jour ?) : 14,6 %

Joel Coen et Ethan Coen (The Ballad of Buster Scruggs) : 14,4 %

François Lévesque : Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Odile Tremblay : Nicole Holofcener et Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me ?)

André Lavoie : Nicole Holofcener et Jeff Whitty (Can You Ever Forgive Me ?)

Photo: 20th Century Fox

Meilleure actrice

Olivia Colman (The Favourite) : 33,1 %

Lady Gaga (A Star Is Born) : 23,1 %

Glenn Close (The Wife) : 23,0 %

Yalitza Aparicio (Roma) : 15,8 %

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me ?) : 4,9 %

François Lévesque : Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me ?)

Odile Tremblay : Glenn Close (The Wife)

André Lavoie : Olivia Colman (The Favourite)

Photo: 20th Century Fox

Meilleur acteur

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) : 37,4 %

Christian Bale (Vice) : 26,2 %

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate/À la porte de l’éternité) : 16,3 %

Viggo Mortensen (Green Book) : 12,3 %

Bradley Cooper (A Star Is Born) : 7,8 %

François Lévesque : Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Odile Tremblay : Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

André Lavoie : Christian Bale (Vice)

Photo: Netflix

Meilleure réalisation

Alfonso Cuarón (Roma) : 67,2 %

Yórgos Lánthimos (The Favourite) : 17,7 %

Spike Lee (BlacKkKlansman) : 6,4 %

Adam McKay (Vice) : 4,9 %

Pawel Pawlikowski (Cold War/La guerre froide) : 3,8 %

François Lévesque : Yórgos Lánthimos (The Favourite)

Odile Tremblay : Alfonso Cuarón (Roma)

André Lavoie : Alfonso Cuarón (Roma)