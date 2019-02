Plusieurs cinéastes asiatiques ont bon goût, surtout en matière de cuisine. Il en va de même pour Eric Khoo, originaire de Singapour, lui aussi fasciné par l’art de la table et la nourriture comme élément fédérateur, voire ingrédient essentiel à la résolution de conflits. Les chicanes familiales sont au coeur de ce film qui allie plusieurs cultures, dont celles du Japon, et prennent parfois leur source jusque dans la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela baigne dans un climat vaporeux, plein de bons sentiments, et une maîtrise visuelle de cette gastronomie locale qui fait souvent saliver. C’est la plus grande force de ce film marqué par une évidente mélancolie, où les personnages avancent presque toujours à pas feutrés. Et souvent des épices sous la main.



La saveur des ramen ★★ 1/2 Drame d’Eric Khoo. Avec Tsuyoshi Ihara, Takumi Saitoh, Seiko Marsuda, Jeanette Aw. Singapour, 2018, 89 minutes.