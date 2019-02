Un prodige du piano issu de la banlieue parisienne, freiné jadis dans son élan par le décès de son bienfaiteur et tenté depuis par la délinquance, se voit offrir une seconde chance lorsqu’un responsable du Conservatoire fait en sorte qu’il purge sa peine de travaux communautaires sous sa tutelle. À la fois prévisible et jamais très crédible, ce drame musical multiplie les lieux communs. À maints égards et à dessein, semble-t-il, le scénario fait songer à celui du Destin de Will Hunting (Good Will Hunting), la musique se substituant aux mathématiques. La comparaison n’est pas à l’avantage de ce film-ci. La réalisation s’avère besogneuse, avec une surabondance de mouvements de caméra et de coupes empêchant tout instant de grâce de se développer. Dans le rôle principal, Jules Benchetrit manque de nuance face aux talentueux Lambert Wilson et Kristin Scott Thomas qui, eux, et en dépit de partitions archétypales, parviennent à rehausser l’ensemble.



Au bout des doigts ★★ Drame musical de Ludovic Bernard. Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré. Avec France, 2018, 105 minutes.