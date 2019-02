«Au bout des doigts»: rien de prodigieux

À première vue, Mathieu est un jeune délinquant de la banlieue parisienne dont l’existence se résume à monter puis à exécuter différents vols avec ses potes. Or, Mathieu a un secret : il est un virtuose du piano. C’est une rencontre fortuite avec un vieux maestro, tout gamin, qui lui permit autrefois de développer ce talent. Hélas, au décès de son bienfaiteur, Mathieu fut stoppé dans son élan, sa mère célibataire ne disposant pas des ressources nécessaires au plein épanouissement de ses aptitudes remarquables. Puis, voilà qu’un second caprice du destin place sur la route de Mathieu un personnage susceptible de changer le cours de son destin.

Il s’agit de Pierre Geithner, responsable du Département de piano au Conservatoire de musique. C’est par un hasard pour le moins providentiel, c’est-à-dire très lourdement arrangé avec le gars des vues, que Pierre « découvre » Mathieu au tout début du film Au bout des doigts. Dans la séquence d’ouverture, en effet, Mathieu joue sur un piano public de la gare du Nord, l’air habité, le doigté véloce, sous le regard ébahi de Pierre.

Mathieu étant recherché par la police, il s’ensuit une poursuite effrénée qui retarde temporairement l’inévitable, à savoir l’entrée du prodige au Conservatoire. C’est en l’occurrence par une entourloupette juridique orchestrée par Pierre, après que Mathieu eut finalement été arrêté lors d’un cambriolage raté, que ce dernier se voit contraint d’aller grossir les rangs du vénérable établissement.

Le petit génie saura-t-il s’ouvrir aux bons conseils professoraux ou restera-t-il sur son quant-à-soi ?

Multipliant les situations prévisibles tout en n’étant jamais terriblement crédible, le scénario de ce drame musical s’avère curieusement plat. Ainsi retrouve-t-on sans surprise au sein d’un programme plus convenu que classique un concours de musique où le héros doute de pouvoir briller, et une charmante consoeur étudiante en guise d’enjeu romantique, entre autres passages obligés.

Plusieurs éléments, à commencer par les origines modestes de Mathieu et sa relation passant de la méfiance au respect envers Pierre, font songer au Destin de Will Hunting (Good Will Hunting), de Gus Van Sant. L’influence a beau être revendiquée, la comparaison n’est pas à l’avantage d’Au bout des doigts.

Approche besogneuse

À la mise en scène, on décèle un goût de l’élégance chez Ludovic Bernard, mais son approche demeure somme toute besogneuse, avec une surabondance de mouvements de caméra et de coupes qui empêchent tout instant de grâce de se développer.

La direction d’acteurs est en outre problématique, le réalisateur tirant une interprétation tout d’un bloc de Jules Benchetrit. Excellents comédiens coincés avec des partitions archétypales, Lambert Wilson, en figure paternelle de substitution, et Kristin Scott Thomas, en professeure cassante mais bon coeur au fond, confèrent un supplément d’âme à l’ensemble.

Et il y a la musique, fort belle, de Liszt et de Rachmaninov notamment, mais nul besoin d’en passer par ce film pour en jouir.