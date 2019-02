Voir la musique avec Pilou

Au cinéma, son rôle est parfois sous-estimé. Sans doute est-ce dû au fait que, souvent, on en abuse. La musique, art bien plus auguste encore que le septième, accompagne les images animées depuis leur apparition il y a plus d’un siècle.

On peut « envoyer les violons » pour faire pleurer, mais s’il s’agit de cordes à la Bernard Herrmann, la résultante sera des frissons d’effroi et non des sanglots. Pour autant, un instrument en vaut un autre, puisqu’il est une infinité de techniques disponibles allant de l’orchestration classique à des ambiances électroniques quasi abstraites. Musicien polymorphe qui est entre autres choses compositeur de musique et de chansons de films, Pilou recourt volontiers aux deux approches, selon le projet. Ce dont il entretiendra les cinéphiles lors d’une leçon de maître aux Rendez-vous Québec cinéma.

Récemment, on a pu entendre le travail de Pilou dans des films aussi distincts que la comédie Les scènes fortuites, de Guillaume Lambert, pour laquelle il a composé et interprété la chanson finale, et le drame d’épouvante Les affamés, de Robin Aubert, dont il a signé la musique et qui lui a valu l’Iris de la meilleure musique de film.

C’est un peu par hasard que Pilou, alias Pierre-Philippe Côté, alias Peter Henry Phillips, également auteur-compositeur-interprète et propriétaire du studio d’enregistrement Le Nid, en est venu à flirter avec le cinéma pendant ses études en musique.

« À l’UQAM, la plupart de mes amis étaient inscrits en cinéma. Rapidement, je me suis retrouvé à être sollicité pour composer la musique de courts métrages. En plus, j’avais déjà mon propre studio », se souvient-il.

Évoquer les images

Parmi ces premières expériences charnières, Pilou cite une collaboration marquante avec Benoît Charest, compositeur notamment de la musique du film Les triplettes de Belleville.

« Dès le début, le concept de musique sur image m’a plu. L’image m’inspirait une chanson ou de la musique de façon très naturelle, très spontanée. Même lorsque je compose de la musique pour un album, j’ai des images dans la tête et j’essaie de faire en sorte que la musique évoque ces images-là. »

Je dirais que lorsque je n’ai pas conscience de la musique pendant le film, ça veut dire qu’elle est réussie

Autrement dit, le visuel et le sonore sont indissociables pour Pilou. Pour autant, ce dernier n’est pas d’avis qu’il faille tapisser le film, ou la série le cas échéant, de musique.

« Ça arrive relativement souvent que je suggère à un réalisateur de ne pas mettre de musique sur telle ou telle séquence alors que lui en voudrait. Parfois, le silence est plus efficace. Ce qui est ironique c’est que je suis payé à la minute de musique utilisée, donc j’aurais tout intérêt à beurrer bord en bord ! Mais c’est le bien du film qui doit passer avant tout. »

Implication en amont

Lorsqu’on lui demande à quel moment le compositeur arrive dans le processus, la question a l’heur d’amuser Pilou.

« Comme je vais avoir dans la salle pas mal de futurs cinéastes et producteurs, je vais en profiter pour marteler ceci : s’il vous plaît, impliquez un compositeur dès le début du processus de création. Dès que vous avez une première version du scénario, partagez-la avec le compositeur afin qu’il commence à s’imprégner de l’histoire, même si elle est appelée à se transformer. Mettez en contact au plus tôt le compositeur et le concepteur sonore. C’est à l’avantage de tout le monde, mais surtout à l’avantage du film. Par exemple, avec Robin [Aubert] pour Les affamés, je lui avais composé des trucs avant le tournage, et d’autres pendant, et lui pouvait filmer en écoutant les fichiers mp3. Ça nourrit, ça met dans un certain mood… »

De poursuivre Pilou, ce qui survient en général, c’est l’exact contraire :

« Le film est écrit, tourné et monté avec de la musique temporaire empruntée à d’autres productions, et puis oups !, on se réveille en panique à deux semaines du mix final en constatant qu’on n’a pas les droits pour tel thème et telle chanson, et on passe la commande à un compositeur qui n’a pas eu le temps de “vivre avec le film” mais qui devra pondre tout ça sous pression, et au rabais parce qu’évidemment, il n’y a plus de budget à ce stade… »

Pas de recette

Qui plus est, on demandera souvent, très souvent, une musique « à la manière de » en croyant ainsi miser sur une valeur sûre. On l’aura compris, ce n’est pas là le type de requête qui enchante Pilou.

« Il n’y a pas, ou en tout cas il ne devrait pas y avoir de recette. Chaque film a son identité, son langage, et commande une matière et des textures uniques. Je n’ai jamais appliqué la même méthodologie à deux projets. Mais oui, il y a de gros joueurs qui recyclent, qui se répètent. Par exemple, un mégacompositeur comme Hans Zimmer, qui a signé quatre, voire cinq soundtracks la même année : lui, il a une recette. Et quelqu’un comme lui a son orchestre personnel et des moyens illimités et une équipe de 147 personnes… Sur les séries américaines et européennes auxquelles j’ai collaboré, si j’avais un quatuor à cordes, c’était du luxe ! Il faut être débrouillard, inventif. »

Fait qui pourra étonner, Pilou ne croit pas qu’il faille reconnaître ni même repérer, du moins lors d’un premier visionnement, la musique.

« Je dirais que lorsque je n’ai pas conscience de la musique pendant le film, ça veut dire qu’elle est réussie. À l’inverse, lorsque j’en ai conscience, c’est parce qu’elle me sort du film au lieu de participer à mon immersion. Je pense par exemple à The Revenant, d’Iñárritu [musique de Ryuichi Sakamoto et Alva Noto]. C’est insupportable tellement la musique y est surutilisée. »

Chair de poule

Si c’est en bonne partie par la force des choses qu’il en est venu à composer pour le cinéma, la musique de film a toujours fait vibrer Pilou comme spectateur. À douze ans, l’album qui tournait le plus dans son « discman » n’était pas celui d’un quelconque groupe, mais la bande originale de Schindler’s List.

« La musique que John Williams a composée pour Spielberg, pour ce film-là en particulier… Je l’écoutais en boucle. J’avais la chair de poule. Le thème pour violon joué par Itzhak Perlman me hante encore. »

Le violon : décidément, on y revient toujours. Et si, après tout, le cinéma avait bel et bien un instrument de prédilection ?

L’événement Pilou : musique à l’image se déroulera le vendredi 22 février à 19 h 30 à la Cinémathèque.