Le cinéaste suisse Claude Goretta est mort à Genève à l’âge de 89 ans

Photo: Pierre Ciot Agence France-Presse

Genève — Le cinéaste suisse Claude Goretta, réalisateur notamment du film La dentellière avec Isabelle Huppert, est décédé à Genève à l’âge de 89 ans, a déclaré jeudi son fils à l’AFP. Proche du réalisateur suisse Alain Tanner, Claude Goretta était malade depuis plusieurs années. « Il s’est éteint mercredi après-midi à son domicile genevois entouré de sa famille », a dit Lucas Goretta, joint par téléphone. Né le 23 juin 1929 à Genève, le cinéaste était aussi réalisateur à la télévision, producteur et scénariste. Il a tourné près de quarante films. Dès 1958, il avait réalisé pour la Télévision suisse romande (TSR) des documentaires et reportages et tourné des courts métrages de fiction écrits avec le réalisateur suisse Michel Soutter. En 1968, il avait cofondé la maison de production Groupe 5, dont les oeuvres engagées ont contribué à l’essor du cinéma suisse. Hors des frontières helvétiques, Claude Goretta avait reçu le Prix du jury au Festival de Cannes pour son film L’invitation (1973) avec Jean-Luc Bideau. Mais son film le plus connu est incontestablement La dentellière, réalisé en 1977, avec Isabelle Huppert. Le Festival de Cannes lui décerna cette année-là le Prix du jury oecuménique.