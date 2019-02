L’acteur Bruno Ganz s’éteint

Photo: Andrew Medichini Associated Press

Genève — L’acteur suisse Bruno Ganz, décédé samedi à 77 ans, restera dans l’histoire du cinéma mondial comme l’acteur magistral du rôle d’Hitler dans le film La chute, qui relate les derniers jours du dictateur nazi. Il avait joué dans de nombreux films et productions théâtrales, mais c’est ce film, sorti en 2004, qui l’avait rendu célèbre dans le monde entier. Avant d’apparaître dans ce film nommé aux Oscar, il était déjà reconnu comme l’un des plus grands acteurs de langue allemande. Maintes fois primé, il s’était fait connaître du grand public dès le milieu des années 1970 en interprétant plusieurs rôles au cinéma, notamment dans L’ami américain et Les ailes du désir, de Wim Wenders. En juillet 2018, les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer de l’intestin.