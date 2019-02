Le palmarès du festival de cinéma de Berlin

Voici les principaux prix du palmarès:



- Ours d’or du meilleur film : Synonymes du réalisateur israélien Nadav Lapid (production France/Israël/Allemagne)



- Grand Prix du Jury : Grâce à Dieu de François Ozon (France) sur les scandales d’abus sexuels dans l’Église catholique



- Prix de la mise en scène à la réalisatrice allemande Angela Schanelec pour Ich war zuhause, aber (J’étais chez moi, mais). Production Allemagne/Serbie



- Prix d’interprétation féminine à la Chinoise Yong Mei for dans So Long, My Son de Wang Xiaoshuai



- Prix d’interprétation masculine au Chinois Wang Jingchun dans So Long, My Son



- Prix du meilleur scénario aux Italiens Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi et Roberto Saviano pour La paranza dei bambini. Production Italie