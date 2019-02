Oubliez les biographies tapageuses des artistes de la chanson comme le cinéma nous en sert beaucoup depuis quelques années. Il faut admettre que le chanteur irlandais Joe Heaney n’a rien d’une rock star, lui qui a tout de même passé sa vie entre l’Irlande, l’Écosse, l’Angleterre et finalement les États-Unis, porteur d’une longue tradition musicale. Dans un style poétique et elliptique, sans grands détails historiques, le cinéaste Pat Collins trace un portrait impressionniste de cet homme, dont la démarche artistique semble autant façonnée par sa culture que par les paysages. Ceux-ci sont magnifiques, baignant dans une superbe photographie en noir et blanc, en phase avec le caractère patrimonial et folklorique de ces airs qui expriment l’âme d’un peuple.



Notre critique complète



Horaire en salles





Le chant du granite (V.F. de Song of Granite) ★★★ Drame biographique de Pat Collins. Avec Colm Seoigh, Michael O’Chonfhaola, Macdara O Fatharta, Leni Parker. Irlande−Canada, 2017, 97 minutes.