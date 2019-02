Peu importe sa forme (bande dessinée, film d’animation ou en prises de vue réelles), le plaisir est toujours au rendez-vous devant les aventures d’Astérix et Obélix. Certains albums des célèbres René Goscinny et Albert Uderzo sont tout aussi mémorables, quelques films (dont celui d’Alain Chabat, Mission : Cléopâtre) se revoient inlassablement. Après Le domaine des dieux (2014), Alexandre Astier et Louis Clichy reprennent leurs pinceaux (numériques) pour une aventure originale… mais pas tant que cela. Car malgré cette quête pour un aspirant druide destiné à remplacer un jour Panoramix, le parcours est bien balisé, avec des figures récurrentes et leurs postures familières. On s’arrime aussi à l’air du temps, parfois avec humour, parfois dans un fracas plus inutile qu’assourdissant. Bref, pas vraiment de secrets ni de mystères, mais de bonnes pincées de plaisir.



Astérix et le secret de la potion magique ★★★ Film d’animation d’Alexandre Astier et Louis Clichy. France, 2018, 85 minutes.