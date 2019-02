Peu après le suicide d’un jeune homme, les habitants d’un village en proie à la morosité et à l’exode voient surgir de-ci de-là des morts d’hier et de naguère. Or, le proverbial « Autre » n’étant pas forcément le bienvenu en ces contrées ne comptant que 215 âmes, faut-il s’étonner de ce que ce sont les défunts qui reparaissent pour peupler le hameau, faute d’un afflux nécessaire de vivants ? On l’aura compris, c’est sur le Québec actuel que médite Denis Côté par le jeu de l’allégorie. Jamais accusateur ni moralisateur, le cinéaste offre un microcosme diversifié dans ses réactions face à l’inconnu que représentent ces nouveaux venus en réalité anciens. Une pluralité, donc, qui refuse le manichéisme, à l’image d’un film qui esquive toute classification. Sur pellicule 16 mm non lavée, Côté forge une ambiance de froide désolation. Chargé d’une morne poésie, son film s’incruste dans l’esprit, à l’instar de ces trépassés qui refusent de s’en aller.



Répertoire des villes disparues ★★★★ Drame fantastique de Denis Côté. Avec Robert Naylor, Josée Deschênes, Diane Lavallée, Jean-Michel Anctil, Rémi Goulet, Larissa Corriveau. Québec, 2019, 96 minutes.