Un des aspects distinctifs de ce drame de survie est que l’on y fait fi de toute entrée en matière. Lorsqu’on aperçoit le protagoniste, seul survivant d’un écrasement déduit-on a posteriori, ce dernier en est à creuser un SOS géant dans le sol couvert de neige d’une contrée nordique non identifiée. En une poignée de scènes brèves exemptes de dialogue, le réalisateur Joe Penna campe personnage et contexte avec une précision assez remarquable. Habitant chaque scène avec une autorité tranquille, Mads Mikkelsen offre une performance d’une grande richesse dramatique en dépit de ce qu’il est privé, ou presque, de parole. La seconde partie consiste en un périple difficile, et un tantinet longuet, sur fond de panorama magnifique, mais sans pitié. Un périple, qui plus est, dont on ne parvient pas à prédire si l’issue sera heureuse ou malheureuse. À l’instar de l’absence de préambule, cette incertitude distingue elle aussi Arctique de ses prédécesseurs.



Arctique (V.F. de Arctic) ★★★ 1/2 Drame de survie de Joe Penna. Avec Mads Mikkelsen, María Thelma Smáradóttir. Islande–États-Unis, 97 minutes.