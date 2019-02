Dans un futur lointain, le docteur en cybernétique Ido (Christoph Waltz) fait la découverte dans un dépotoir d’Alita (Rosa Salazar), une jeune cyborg qui n’a plus aucun souvenir de son identité. Au fil du temps, confrontée aux forces obscures qui menacent la ville, elle découvre qu’elle possède des talents de combattante exceptionnels. Malgré des prouesses techniques et visuelles stupéfiantes, Alita : Battle Angel, long métrage réalisé par Robert Rodriguez et scénarisé par James Cameron, ne parvient pas à racheter un scénario mille fois rabattu qui paraîtra souvent confus aux néophytes.



Alita : Battle Angel ★★ 1/2 Science-fiction de Robert Rodriguez. Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly et Mahershala Ali. États-Unis, 2019, 125 minutes.