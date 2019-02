Ludovic Bernard filme la rédemption par la musique classique

Un jour, à la gare du Nord de Paris, Ludovic Bernard a entendu un inconnu jouer divinement une valse de Chopin sur un piano public, sans posséder pour autant les codes du répertoire classique. Il crut voir en lui un autodidacte exceptionnel venu d’une banlieue multiethnique. L’imagination s’en est mêlée.

Les lieux de passage où un piano offre ses touches à qui veut bien en jouer sont des espaces privilégiés autant qu’inspirants : « Les gens s’y réunissent et parfois sont vraiment émus par la musique quand le musicien est bon. C’était le cas ce jour-là. Alors je me suis demandé : “D’où vient-il ?” », évoquait le cinéaste rencontré en janvier à Paris.

Il avait justement envie d’écrire un film sur la musique classique ; mélomane, épris d’opéra, amateur de Chopin et de Mozart. Ainsi est né Au bout des doigts.

Longtemps, Ludovic Bernard aura été assistant-réalisateur, notamment auprès de Richard Berry, de Jean-François Richet, de Guillaume Canet et de Luc Besson, avant de prendre les commandes de ses propres films avec L’ascension et Mission Pays basque.

Au bout des doigts est son film le plus intime. L’histoire est celle de Mathieu Malinski, jeune délinquant d’une banlieue parisienne (Jules Benchetrit, fils de Marie Trintignant et Samuel Benchetrit), initié enfant au piano par un professeur mort trop tôt, cachant à ses amis son amour de la musique. Voici que Pierre, directeur du Conservatoire de Paris, en quête de talents (Lambert Wilson), l’entend jouer à la gare du Nord un prélude de Bach et décide de le prendre sous son aile. Une professeure de piano exigeante (Kristin Scott Thomas) est chargée de l’entraîner vers les plus hauts sommets. Le tout, sur fond de choc des milieux culturels, de résistances passionnées de part et d’autre, d’amour naissant et de rêve impossible exaucé.

« J’aime les histoires sur le dépassement de soi, expliquait le cinéaste, des sujets qui me font peur à moi-même. Au bout des doigts est avant tout un film sur la transmission. Je me suis inspiré du Cercle des poètes disparus, de Billy Elliot, de Good Will Hunting, des oeuvres abordant la passation d’un art et d’un savoir. »

Au bout des doigts est un hommage à la musique classique, à tous ces génies intemporels qui n’ont pas toujours été compris et qui illuminent nos vies

Vraisemblable, cette histoire de rédemption dans un milieu aussi exigeant ? « J’y crois, mille fois oui, répond-il. Voyez ! Le film est sorti en France le 26 décembre, la même semaine où le phénomène Mourad a explosé chez nous. » Ce prodige marseillais de 14 ans, enfant de la cité de Castellane, avait appris à l’oreille sur des pianos publics avant de devenir une vedette des réseaux sociaux après mise en ligne de son interprétation de la Fantaisie-Impromptu de Chopin dans un hôpital de la ville. D’où un élan de solidarité pour lui offrir des cours et un piano.

« Certains peuvent vraiment s’en sortir. Le directeur du Conservatoire de Paris, Bruno Mantovani, vient de la banlieue [Châtillon] et a fait des études universitaires sur le tard. Il fut une des éminences pour valider ce scénario. En musique, on ne peut pas tricher. » Il aura tourné son film en trois lieux différents, dont le Conservatoire de Courbevoie et la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, avec un souci de vérité, là où les cadres parlaient et résonnaient.

Hommage à la musique

Ludovic Bernard chercha longtemps un acteur pianiste pour le rôle principal, sans mettre la main sur sa perle adolescente. Jules Benchetrit lui semblait collé au jeune héros avec son regard, sa présence, sa fragilité rebelle. « Il a appris le piano pour le film, s’est entraîné trois heures par jour durant quatre mois afin de maîtriser la gestuelle, la posture des doigts. On s’est rattrapés avec des plans de coupe sur les mains d’un pianiste. »

Lambert Wilson jouait déjà du piano, mais dut s’entraîner pour le rôle. « Il chante à l’Orchestre de Radio France, baigne dans le milieu de la musique. Lambert avait l’âge de ce personnage qui se sauve lui-même en en propulsant un autre. Ce Pierre, il l’habitait. Quant à Kristin Scott Thomas, son rôle de comtesse musicienne impitoyable la faisait rire. J’ai écrit ce rôle pour elle. Elle est formidable. »

« Au bout des doigts est un hommage à la musique classique, à tous ces génies intemporels qui n’ont pas toujours été compris et qui illuminent nos vies, poursuit Ludovic Bernard. Rachmaninov a fait une longue dépression après l’échec de sa première symphonie, puis a pu insuffler sa joie, sa peine, sa mélancolie dans son deuxième concerto pour piano. Le film montre aussi un personnage en traversée d’épreuves. » Le cinéaste aime voir la lumière au bout du tunnel.

« Sur le plateau, le plus agréable était de voir l’équipe subjuguée par la musique, conclut-il. Les techniciens écoutaient les pianistes jouer avec une telle admiration… Tout le monde se faisait soudain calme et respectueux. Ce film m’a rendu moi-même encore plus mélomane. Quand on dit que la musique adoucit les moeurs, c’est vrai. Elle est la grande héroïne d’Au bout des doigts. »

Cet entretien a été effectué à Paris dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.

Au bout des doigts sort en salle le 22 février.