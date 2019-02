«Répertoire des villes disparues»: familièrement autre

Au mitan du film Répertoire des villes disparues survient un moment terrifiant. Avachis au rez-de-chaussée d’une maison abandonnée depuis des décennies, trois hommes venus y effectuer des travaux se sont assoupis, un peu ivres. En ces lieux jadis, un veuf tua ses quatre enfants avant de s’enlever la vie. On sait tout cela lorsqu’un des trois hommes sort de sa torpeur et aperçoit soudain, en haut de l’escalier menant aux chambres à l’étage, la partie inférieure de la silhouette d’un inconnu. On comprend instinctivement, et contre toute logique, qu’il s’agit du père infanticide.

L’espace d’un instant, on est tétanisé. Pour ponctué qu’il soit de telles bouffées d’angoisse, le nouveau long métrage de Denis Côté n’est pas un film d’horreur, mais plutôt une allégorie sur un monde tellement accroché au passé qu’il en vient à faire ressurgir celui-ci dans le présent. De-ci, de-là, on rapporte avoir vu tel ou tel trépassé, ni fantôme ni mort-vivant…

Un décès est d’ailleurs la première chose qui se produit dans cette adaptation libre du recueil de Laurence Olivier, alors qu’une voiture roulant à vive allure percute volontairement un arbre non loin d’un panneau marquant l’entrée dans le village d’Irénée-les-Neiges. Insolite, l’habillage sonore suggère déjà un glissement vers l’inquiétante étrangeté qui se confirme avec l’arrivée d’enfants affublés de masques bizarres.

Le jeune conducteur, on l’apprend peu après, s’appelait Simon. En surface, le film consiste en une exploration de la manière dont son frère, sa mère, son père, mais aussi les autres membres de la communauté tissée serrée, vivent ce deuil. En filigrane cependant, Répertoire des villes disparues se révèle une méditation plus vaste et plus complexe sur cette même notion de deuil, mais appliquée à toute une société devant choisir entre l’adaptation ou la disparition.

Faute de vivants

C’est en l’occurrence à cette croisée des chemins que se trouve Irénée-les-Neiges. Car le climat est à la morosité et à l’exode, et les gens du cru, l’équivalent métaphorique des « purs laine », ne suffisent plus pour que continue d’exister leur patelin.

Or, comme le révèle une scène clé entre la mairesse fière mais bornée et une psychologue voilée dépêchée par le comté dans la foulée de la tragédie, le proverbial « Autre » n’est pas forcément bienvenu en ces contrées ne comptant que 215 âmes.

Il y a donc ce repli identitaire et ce territoire vacant… Dès lors, faut-il s’étonner de ce que graduellement, les morts d’Irénée-les-Neiges reparaissent, faute d’un afflux nécessaire de vivants pour peupler le hameau ?

Les voici qui reviennent en solitaires puis en nuées, les défunts d’hier et de naguère, non pas pour hanter leurs descendants, mais pour combler en silence ce vide dont la nature a horreur. Mais quoi de plus logique, au fond, dans un village ignorant avec force déni être sur le point de devenir fantôme ?

Morne poésie

Cela étant, le regard de Denis Côté ne se fait jamais accusateur, et encore moins moralisateur. Il suggère, joue d’allusions. Non plus que le microcosme par l’entremise duquel le cinéaste parle du Québec actuel s’avère monolithique : les habitants d’Irénée-les-Neiges, interprétés avec une diversité de tons de circonstances, ont des réactions très variées face à l’inconnu que représentent ces nouveaux venus en réalité anciens.

Une pluralité, donc, qui refuse le manichéisme, à l’image d’un film qui esquive toute classification. C’est singulier, c’est du Côté.

Côté qui, avec l’aide du directeur photo François Messier-Rheault, forge une ambiance de froide désolation sur pellicule 16 mm granuleuse et non lavée. Jusqu’au paysage hivernal si typiquement québécois qui se voit refuser, à dessein nul doute, sa traditionnelle blancheur immaculée. Ici, tout est nuances de gris et de beige.

Il en résulte une espèce de morne poésie à laquelle on succombe d’emblée, happé que l’on est dès la collision initiale. Au final, et après que se furent dissipés ces « bouffées d’angoisse » partagés avec les gens d’Irénée-les-Neiges, on se sent curieusement apaisé. Évidemment, les impressions individuelles dépendront de la propension de chacun à regarder derrière ou devant.