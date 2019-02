Courts d’exception au Cinéma du Parc

Photo: Festival Pleins écrans

Depuis le 8 février et pour quelques jours, le Cinéma du Parc présente l’ensemble des courts métrages en nomination aux Oscar, tant en fiction qu’en animation ou en documentaire. Chaque catégorie bénéficie de son propre programme. En fiction, la durée totalise 109 minutes, contre 76 en animation, et 143 en documentaire. Deux films québécois concourent pour l’Oscar du meilleur court métrage de fiction. Il s’agit de Fauve, de Jérémy Comte, récit à la fois poétique et déchirant sur la fin de l’innocence vécue par deux enfants insouciants, et de Marguerite, de Marianne Farley, histoire émouvante et tout en demi-teintes d’une dame âgée qui, au contact d’une infirmière pleine de bonté, fait la paix avec d’anciens désirs enfouis. Infos : cinemaduparc.com