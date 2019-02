Scénario devenu pièce de théâtre pour redevenir scénario, tout cela grâce à son succès sur les planches. L’histoire de cette création du dramaturge et acteur Alexis Michalik en est une de ténacité, tout comme celle entourant Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, dont il s’inspire avec humour, et un maximum de libertés. Dans ce Paris de la Belle Époque récréé en République tchèque, le jeune Rostand doit livrer rapidement une pièce pas encore écrite, fabriquée dans la précipitation et une multitude de quiproquos dignes… de Georges Feydeau, son grand rival de l’époque. Superbe fantaisie qui s’inspire (timidement) du style Jean-Pierre Jeunet et qui évoque l’hilarant Bullets Over Broadway de Woody Allen, Edmond propose un hommage au théâtre d’une belle virtuosité, fourmillant d’acteurs dévoués et inspirés, dont Olivier Gourmet en premier Cyrano. Ni plus ni moins qu’une tourbillonnante fête foraine des vers, des mots d’esprit et des répliques mordantes.



Edmond ★★★★ Comédie d’Alexis Michalik. Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Tom Leeb, Lucie Boujenah. France, 2018, 110 minutes.