Un nouveau «Batman» au cinéma en juin 2021

Los Angeles — On ignore toujours quel acteur endossera bientôt la cape noire de Batman, mais on connaît déjà la date de sortie du prochain film. Warner Bros. a annoncé cette semaine la sortie du nouveau Batman, signé Matt Reeves, pour juin 2021. Ben Affleck devait interpréter à nouveau le justicier chauve-souris après ses performances dans La Ligue des justiciers et Batman contre Superman, mais ce ne sera finalement pas lui. Affleck, qui devait aussi, un temps, réaliser The Batman, a écrit sur Twitter qu’il était ravi de voir la vision du film de Reeves « prendre forme ». La Warner a également annoncé que le prochain opus de l’univers L’escadron suicide, qui doit être écrit par James Gunn, sortira sur les écrans en 2021. La suite de Shining — L’enfant lumière, de Stephen King, Doctor Sleep, sortira en novembre prochain. Ewan McGregor doit y jouer le rôle du petit Danny Torrance devenu adulte. Par ailleurs, The Witches, de Robert Zemeckis (Bienvenue à Marwen, Forrest Gump), prendra l’affiche en octobre 2020. Le roman de Roald Dahl avait déjà été adapté au cinéma par Nicolas Roeg en 1990, avec en vedette Anjelica Huston.