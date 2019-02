Avec un sourire, la révolution! ★★★ 1/2 Documentaire d’Alexandre Chartrand. Canada, 2019, 87 min.

Après Le peuple interdit, Alexandre Chartrand n’avait pas l’intention d’abandonner les Catalans à leur sort, surtout à un des moments les plus importants de leur histoire. Mais leur désir d’indépendance s’est vite heurté au mur de l’autoritarisme du gouvernement espagnol. De Madrid, par la voix du président Mariano Rajoy, le référendum du 1er octobre 2017 fut jugé inconstitutionnel, autorisant ainsi tous les coups bas et quelques coups de matraque. Dans ce deuxième chapitre documentaire, le cinéaste s’est placé à la fois au cœur de ce tumulte et aux côtés de quelques protagonistes, tous catalans, prônant une indépendance vibrante, joyeuse, pacifique. Au fil des jours, l’euphorie laisse la place à la gravité, installant un suspense dont nous connaissons l’issue, mais qui donne encore froid dans le dos: le bruit des bottes pour contrer le pouvoir des urnes.