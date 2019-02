«Avec le sourire, la révolution!»: un peuple et son destin

Kim Campbell, éphémère première ministre du Canada, avait déclaré en 1993 : « Une élection n’est pas le moment pour parler de choses sérieuses. » On pourrait en dire autant de certaines campagnes référendaires, où la démagogie l’emporte trop souvent sur les idées.

Dans le cadre de l’importante consultation sur le statut de la Catalogne au sein de l’Espagne tenue à l’automne 2017, son issue était si importante qu’elle ne pouvait que teinter de gravité les débats. Or, le monde entier en a été témoin, le véritable enjeu était ailleurs : les Catalans pourront-ils, oui ou non, exercer leur droit de vote ? Telle était la question, non écrite, mais qui était sur toutes les lèvres.

Alexandre Chartrand n’est pas qu’un simple observateur des remous politiques de la Catalogne, grand amoureux de ce territoire de résistance dont l’annexion par Madrid en 1714 constitue encore une blessure. Après Le peuple interdit (2016), où il scrutait le bouillonnement politique de cette « société distincte », il revient sur place, au coeur de l’action, là où ça discute ferme, là où ça s’agite, là où on en vient parfois aux coups.

L’Espagne risquait fort de trembler au lendemain du 1er octobre 2017, et si fort d’ailleurs que le gouvernement de Mariano Rajoy avait jugé inconstitutionnel cet exercice démocratique tenu à bout de bras par Carles Puigdemont, le président de la Catalogne, figure emblématique de ce mouvement pacifique. Si Avec un sourire, la révolution ! prenait la forme d’un thriller, Rajoy serait assurément le vilain de l’affaire, ici encapsulé dans un téléviseur, le plus souvent en voix hors-champ sur des images illustrant à quel point la résistance politique s’organise. Dire qu’il se comporte en pyromane, considérant le nombre de ses déclarations incendiaires, relève de l’euphémisme.

Alexandre Chartrand ne s’efface jamais complètement devant son sujet et ses protagonistes, comme pour témoigner du fait qu’il est lui-même aspiré dans ce tumulte, tentant par tous les moyens de se frayer un chemin jusqu’à eux, tâche visiblement difficile. Il réussit à jouer la carte de la familiarité avec le célèbre chanteur Lluis Llach, qu’on pourrait assimiler à un frère de Joan Baez, ou l’acteur Sergi Lopez, affable et désinvolte, lui dont la carrière européenne offre une liberté sans doute enviée par bien d’autres collègues catalans.

Ces conversations à bâtons rompus sur des places bondées dans les quartiers centraux de Barcelone la magnifique sont souvent entrecoupées des clameurs de la foule (« Nous voterons ! »), de discours lyriques des figures de proue du mouvement indépendantiste, le tout culminant vers le grand jour que plusieurs croyaient impossible. Car si le documentaire est construit à la manière d’un suspense (dont on connaît la conclusion mi-figue mi-raisin, mais pas l’équipe de tournage !), le cinéaste nous guide discrètement, sans narrateur omniscient ni mise en contexte autre que des intertitres sur fond noir.

Tout le reste déborde de couleurs et d’euphorie, certes, mais en décidant de se ranger dans le camp des indépendantistes catalans, Alexandre Chartrand assume ses partis pris, et une part de danger visiblement non planifiée, gracieuseté des autorités espagnoles faisant du jour du vote un dimanche de la matraque. Ce qui donne au film ses moments les plus intenses : une richesse sur le plan cinématographique, un oeil au beurre noir au visage de la démocratie. Plus de deux millions de Catalans ont dit « oui », mais ils n’ont pas fini de sourire…