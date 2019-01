L’acteur Jean-Paul Rouve se révèle parfois cabotin et tapageur, mais le cinéaste, qui ne dédaigne pas l’humour, se plaît aussi à embrasser une certaine gravité. Les deux tons se chevauchent dans son nouveau film, de nouveau scénarisé avec la complicité de l’écrivain David Foenkinos après Les souvenirs. Encore une fois, une histoire de famille, et de fraternité parfois douloureuse, entre une jeune avocate, un opticien et un expert en démolition. Leur complicité semble (à peu près) parfaite au cimetière devant la tombe de leurs parents, mais les rivalités, les secrets et les mauvaises manies refont vite surface. À la faveur d’intrigues sentimentales et de déboires professionnels, ce clan pourrait bien se rapprocher, ou éclater. Rouve ne lésine pas sur les bonnes répliques, les quiproquos amusants, mais ne craint pas non plus la lourdeur des symboles.



Notre critique complète



Horaire en salles

Lola et ses frères ★★★ Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve. Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia. France, 2018, 105 minutes.