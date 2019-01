«Hale Country this Morning, this Evening»: dans la chaleur de la nuit étoilée

Il n’y a pas de sot métier, et encore moins de vaines expériences avant de devenir photographe ou cinéaste. RaMell Ross ne cultive pas seulement la passion des images, mais aussi celle du basketball, ce qu’il fit pendant plusieurs années à titre d’enseignant dans une école secondaire de la petite ville de Hale County en Alabama.

Cet intérêt est partout présent dans son premier documentaire, Hale County this Morning, this Evening, et il aborde ce sujet non pas en amateur de sport épris de statistiques et de techniques, mais en véritable esthète. Ce qui ne signifie pas une approche racoleuse ou désincarnée, car il apparaît évident que les personnages qu’il scrute sans aucune entrave lui sont familiers. Quant à eux, du moins certains, la présence de sa caméra les indiffère, et on peut les comprendre : pendant cinq ans, RaMell Ross a accumulé près de 1300 heures de tournage, ce qui a dû le rendre pratiquement invisible dans cette petite ville du sud des États-Unis peuplée de 16 000 habitants.

Et qui dit sud de ce grand pays dit bien sûr chaleur accablante, mais aussi pauvreté parfois extrême, tensions raciales, changements démographiques, etc. Vous verrez d’ailleurs peu de Blancs dans ce court film d’à peine 75 minutes, si ce n’est lors d’un baptême collectif dans une église, et une célèbre photographie d’Audrey Hepburn derrière ses lunettes fumées tirée de Breakfast at Tiffany’s trônant dans un salon de coiffure. Ce documentaire représente surtout une incursion poétique et sinueuse dans la réalité afro-américaine, jamais traitée à la manière d’un phénomène sociologique. Ni pamphlétaire ni pédagogue, RaMell Ross se fond à ses semblables, et le fait sans aucun jugement, ces héros du quotidien n’existant que pour eux-mêmes.

Les plus visibles, et les plus loquaces — terme incongru étant donné le peu d’échanges verbaux —, Daniel et Quincy, cristallisent à eux seuls les principaux enjeux qui préoccupent les jeunes Afro-Américains. Il y a bien sûr ces rapports parfois problématiques avec la paternité, l’éducation, mais aussi ce salut, ce mirage, que peut représenter le sport (dont le basketball) afin de s’affranchir d’une condition sociale conduisant parfois à un fatal cul-de-sac.

Toutes ces considérations ne sont qu’évasives dans cette symphonie visuelle qui n’aspire à aucune démonstration éclatante. Le réel éclat émerge d’une attention constante aux détails, même, et surtout, les plus simples, particulièrement ces larmes, ces perles de sueur et ces gouttes de pluie qui modifient la beauté imparfaite des visages, témoignant aussi de la dureté d’un monde d’où suinte une certaine misère économique.

Encore là, aucune statistique, que de rares intertitres annonçant un questionnement aux accents philosophiques, ou alors une tragédie devant laquelle le cinéaste refuse de s’attarder. Car il observe tout cela en s’effaçant complètement, permettant aux protagonistes d’être tout sauf de simples têtes parlantes, se montrant boudeurs, complices, énergiques, ou émerveillés devant une nature déchaînée, des ciels étoilés, des orages foudroyants. Bref, une Amérique de la simplicité quelque peu involontaire, jamais tonitruante, d’une modestie émouvante.