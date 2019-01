Le géant américain Netflix s’excuse d’avoir utilisé des images de la tragédie de Lac-Mégantic dans des productions, et promet de faire mieux dans le futur. N’empêche : lesdites images ne seront pas remplacées dans le film Bird Box — ce que continue de dénoncer la ministre de la Culture Nathalie Roy.

Dans une lettre écrite en réponse à une missive envoyée samedi par Nathalie Roy, la directrice des politiques publiques de Netflix indique que « Netflix ne connaissait pas la source des images [utilisées] et comprend que plusieurs personnes aient ressenti de la frustration et de la tristesse » en voyant les scènes d’explosion, indique Corie Wright.

Celle-ci ajoute toutefois que « l’utilisation d’images d’archives constitue une pratique courante et répandue dans l’industrie du cinéma et de la télévision. L’étendue de cette utilisation ne nous permet pas d’apporter les changements que vous nous demandez [retirer les images sur toutes les productions] sur des contenus existants », écrit Mme Wright.

Cette réponse laisse la ministre Roy sur sa faim. « Nous saluons le fait que l’entreprise reconnaisse ses erreurs et qu’elle présente ses excuses aux victimes et à la population de Lac-Mégantic, a-t-elle indiqué par courriel au Devoir. Toutefois, nous déplorons que l’entreprise maintienne sa décision de ne pas retirer les images de cette tragédie du film Bird Box, alors qu’elle a déjà accepté de le faire pour l’une de ses séries [Travelers], ce qui est incohérent à nos yeux. »

Plus largement, Corie Wright dit que Netflix — et l’ensemble de l’industrie — peut « faire mieux ». « Nous avons entamé des discussions au sein de l’entreprise portant sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre afin d’éviter que ces images ou d’autres de même nature ne soient utilisées de nouveau. »

La ministre de la Culture outrée

La ministre Roy avait vivement dénoncé samedi l’utilisation des images de la catastrophe de Lac-Mégantic, qui a fait 47 morts en 2013.

Dans une lettre au ton vitriolique envoyée au p.-d.g. de Netflix, Reed Hastings, Nathalie Roy écrivait que le gouvernement avait été « stupéfait et consterné » de voir les images de la tragédie ferroviaire dans « deux productions, et ce, purement à des fins de divertissement ».

« Ces archives ne devraient jamais être destinées à une utilisation autre que pour des fins d’information ou de documentaire, écrivait Mme Roy. Tant sur le plan moral qu'éthique, c’est tout simplement inadmissible. »

Le gouvernement faisait ainsi « appel [au] discernement » de Reed Hastings pour « réclamer le retrait de ces images de l’ensemble des productions, et ce, dans les plus brefs délais ». Netflix doit « reconnaître ses erreurs avec toute l’humilité et la sincérité que commande une telle situation », et faire « preuve ne serait-ce que d’un soupçon d’humanité et de compassion dans ce dossier », ajoutait Mme Roy.

Celle-ci estimait qu’en « utilisant les images d’une tragédie réelle et dont les impacts sont toujours bien tangibles dans un contexte de fiction, Netflix et ses partenaires ont franchi une dangereuse limite ». La ministre se demandait aussi s’il ne serait pas « temps que les géants du cinéma, de la télévision et du Web s’interrogent sur la nécessité de se doter d’un code d’éthique afin que de telles aberrations ne se reproduisent plus jamais ».