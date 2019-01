Les RVQC s’ouvriront sur une comédie préapocalyptique

Photo: Les Films Séville

C’est la comédie Avant qu’on explose, de Rémi St-Michel, qui lancera les 37es Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) le 20 février. Il s’agit du premier long métrage du réalisateur de Petit frère, court sélectionné à la Semaine de la critique du Festival de Cannes en 2014. Il y retrouve pour l’occasion son complice le scénariste Eric K. Boulianne. Tous les deux « ont réussi à créer une oeuvre à la fois drôle et touchante, décomplexée et où tous les jeunes acteurs crèvent l’écran », ont fait valoir Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma, et Jasmine Caron, directrice de la programmation des Rendez-vous. Avant qu’on explose raconte l’été de Pier-Luc dans un contexte de Troisième Guerre mondiale imminente, alors qu’il prend les grands moyens pour perdre sa virginité… avant l’explosion. Le film met en vedette Étienne Galloy, Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Antoine Olivier Pilon et Rose-Marie Perreault.