«Gotti» arrive en tête des prix Razzie; Trump obtient une nomination

New York — Le film biographique Gotti, avec John Travolta, qui porte sur la vie du mafioso John Gotti, arrive en tête des 39es prix Razzie, avec six nominations. Le président Donald Trump est aussi nommé en tant que pire acteur. En plus de Gotti, la comédie Holmes Watson avec Will Ferrell, le documentaire Death of a Nation de Dinesh D’Souza et la comédie de marionnettes pour adultes The Happytime Murders (Carnage chez les joyeux touffus) ont également été nommés six fois lundi. Les nommés pour le prix du pire film sont Gotti, The Happytime Murders, Holmes Watson, Robin Hood (Robin des Bois) et Winchester. En plus de Johnny Depp dans Sherlock Gnomes et de John Travolta dans Gotti, les Razzie nomment Donald Trump dans Death of a Nation et dans Fahrenheit 11/9 de Michael Moore comme pire acteur. Donald Trump et sa « mesquinerie sans fin » sont également nommés comme pire combinaison à l’écran. La première dame, Melania Trump, est nommée comme pire actrice dans un rôle de soutien. Les lauréats seront annoncés le 23 février.