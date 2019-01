La Révolution française fut l’affaire de la France à la fin du XVIIIe siècle, mais l’onde de choc a été ressentie partout à travers le monde, et on s’en réclame encore aujourd’hui. Pierre Schoeller (Versailles, L’exercice de l’État) a fait oeuvre utile en revisitant les principaux moments charnières entre la prise de la Bastille en 1789 et l’exécution du roi Louis XVI en 1793, mais en optant pour le point de vue du petit peuple de Paris. Ceci n’exclut pas les grandes figures révolutionnaires ou réactionnaires de cette époque, s’attardant (trop longuement) sur leurs discours à la jeune et tumultueuse Assemblée nationale. C’est davantage dans ses descriptions minutieuses du quotidien harassant des gens des faubourgs de la capitale qu’il apparaît le plus juste, et le plus émouvant, moins empêtré dans la pédagogie. Même celle au ton le plus révolutionnaire.



Un peuple et son roi ★★★ Drame historique de Pierre Schoeller. Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Laurent Lafitte. France-Belgique, 2018, 121 minutes.