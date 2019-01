«Glass»: la psy et ses démons

Les concepts tarabiscotés de M. Night Shyamalan lui ont autrefois apporté gloire et fortune, l’espace de quelques films (The Sixth Sense, Signs), mais ce temps apparaît aujourd’hui lointain — pour ne pas dire révolu. Unbreakable (2000) fait d’ailleurs partie des beaux morceaux de son curieux puzzle, exploration étonnante, aux accents tragiques, de l’univers des romans graphiques et des superhéros.

Split (2016) n’était pas présenté ainsi, mais il constituait le deuxième chapitre d’une trilogie impliquant d’abord David Dunn (Bruce Willis), devenu le Batman de Philadelphie, et Elijah Price (Samuel L. Jackson), mieux connu sous le nom de Mister Glass pour cause d’os très fragiles, doté par contre d’une intelligence supérieure, et machiavélique. Tout l’espace de Split était dominé par Kevin (James McAvoy), ou plutôt par ses 23 personnalités, dont l’une totalement effroyable, surtout au moment de kidnapper de jeunes étudiantes.

Glass se présente comme une sorte de réunion de famille obligée, faisant converger sous la contrainte ces trois figures singulières dans un hôpital psychiatrique, sous haute surveillance, entre autrespar une débauche de caméras installées un peu partout. Voilà les trois hommes forcés de subir un programme de « déradicalisation », c’est-à-dire qu’ils doivent se convaincre qu’ils ne sont pas des superhéros, mais de simples mortels. C’est du moins la conviction profonde d’une psychiatre (Sarah Paulson) visiblement issue de la même école que l’agente Dana Scully dans la série The X-Files : peu importe la lourdeur des preuves s’étalant sous ses yeux, elle demeure obstinément sceptique. Évidemment, chez M. Night Shyamalan, l’anecdotique et l’incongru contiennent leur large part de mystères, souvent sous forme de lapins sortis d’un chapeau. Surtout, et une fois de plus, sur l’air de « Je vous ai bien eus ! ».

Autre constante dans son cinéma, liée aussi à une marge de manoeuvre visiblement réduite après les échecs successifs : cette approche cinématographique dépouillée, même dans cet univers coloré qu’est celui de la bande dessinée. Confinés, et nous avec eux, dans cet établissement hospitalier aussi gris que la température ambiante, les personnages baignent dans un perpétuel clair-obscur, à la fois posture d’auteur et habile maquillage minimaliste d’effets spéciaux.

Dans Glass, tout, ou presque, repose sur les épaules de trois acteurs qui ont plus d’une fois traversé l’oeuvre de M. Night Shyamalan, et James McAvoy domine l’affaire, son personnage aux mille visages, et aux mille accents, lui permettant toutes les outrances. Pas étonnant qu’à ses côtés Bruce Willis et Samuel L. Jackson semblent éteints — encore là, cela s’explique en partie par d’inévitables contorsions narratives —, mais cela symbolise aussi notre propre léthargie dans ce comic book empreint de ce charabia psychosymbolique si caractéristique d’un réalisateur depuis longtemps en quête d’un nouveau souffle, et d’une caution purement commerciale.

Ce qui ressemblait à des audaces foudroyantes il y a 15 ans s’assimile maintenant à une routine de plus en plus lassante, faussement profonde, et que ses admirateurs les plus ardents recueillent comme autant d’offrandes. Tous les autres passeront leur tour, une conclusion sans surprise, même pour M. Night Shyamalan.